Зеленский пообещал не брать уголь в ЛНР и ДНР На Украине простаивает 90% мощностей ТЭС, которые находятся в государственной собственности оказались без угля или ремонтируются.
Запад нас согреет!!!
Комментарии
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Сергей Лахов
Надо уже начинать собирать гуманитарную помощь для украины, для кострюлеголовых.
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22 час.
Галина Смирнова
😊Четвертые сутки Лютуют морозы.. В Европе гуляет Большая зима. И газ, как оружье Российской угрозы, В холодные дни Согревает дома. Крепчает мороз На задворках Европы, Застыли в безмолвьи Рога ветряков. Хохлы и поляки Отморозили @опы, И только у венгров – Нема дураков!!! Российский агрессор Напал на Европу. Зима – это тоже Такая война… Чтоб в зимние дни Согревать себе @опу, Есть верное средство – Брикет из @овна! Ведь газ – он вонючий! А холод – вселенский! Пощады не знает Товарищ Мороз. Не падайте духом, Поручик Зеленский!!! Пилите дрова!!! Запасайте навоз!!!
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18 час.
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