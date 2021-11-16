Запад нас согреет!!!

Галина Смирнова

😊Четвертые сутки Лютуют морозы.. В Европе гуляет Большая зима. И газ, как оружье Российской угрозы, В холодные дни Согревает дома. Крепчает мороз На задворках Европы, Застыли в безмолвьи Рога ветряков. Хохлы и поляки Отморозили @опы, И только у венгров – Нема дураков!!! Российский агрессор Напал на Европу. Зима – это тоже Такая война… Чтоб в зимние дни Согревать себе @опу, Есть верное средство – Брикет из @овна! Ведь газ – он вонючий! А холод – вселенский! Пощады не знает Товарищ Мороз. Не падайте духом, Поручик Зеленский!!! Пилите дрова!!! Запасайте навоз!!!