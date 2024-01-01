Школьникам Новосибирска обеспечили бесплатный проезд на все новогодние каникулы

До 8 января в Новосибирске будет действовать акция, в рамках которой учащиеся общеобразовательных организаций смогут бесплатно пользоваться всеми видами муниципального пассажирского транспорта, включая метро.
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