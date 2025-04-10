Сергей Кравцов: уроки «Разговоры о важном» в мае будут посвящены войне

Накануне празднования юбилея Победы в российских школах пройдут единые мероприятия — внеклассные уроки «Разговоры о важном», акции «Стена памяти» и «Музыка вместо звонка», рассказал министр образования Сергей Кравцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии