Сегодня — 80-летие со Дня освобождения Кубани от фашистской оккупации

В крае пройдут торжественные мероприятия, посвященные значимой памятной дате. В Краснодаре в 9.00 на площади Памяти Героев состоится церемония возложения гирлянд и цветов, в которой примут участие представители ветеранских организаций, молодежных сообществ.
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