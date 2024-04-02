Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению

Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске© AP Photo / Omar Sanadiki Сегодня 2,1K прочитали Евгений Балакин Вчера вечером израильские ВВС нанесли удар по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ультиматум США к России: запретить в ООН системы «Посейдон» РФ, если РФ не уберет их от границ США. Комментарии Д. Абзалова
- «Сбылись худшие опасения»: Путин решился на шаг, который он откладывал до последнего
- "То, что их взяли сразу за терактом в „Крокусе“ — не простое совпадение". ФСБ задержали "больших" чиновников Минэкономразвития и ФТС.
Свежие комментарии