Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению

Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске© AP Photo / Omar Sanadiki Сегодня 2,1K прочитали Евгений Балакин Вчера вечером израильские ВВС нанесли удар по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).