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Дуэли взглядов UFC 303: Перейра против Прохазки, Ортега – Лопес и другие

Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада. Главным событием ивента станет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

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