Экс-президент Израиля: У нас есть 24 часа, чтобы спасти нашу страну

В минувшие несколько дней в Израиле прошли наиболее массовые за последние недели акции протеста. В крупнейших городах страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, на улицы вышли сторонники реформ премьера Биньямина Нетаньяху и противники его варианта преобразований.
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