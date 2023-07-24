Экс-президент Израиля: У нас есть 24 часа, чтобы спасти нашу страну

В минувшие несколько дней в Израиле прошли наиболее массовые за последние недели акции протеста. В крупнейших городах страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, на улицы вышли сторонники реформ премьера Биньямина Нетаньяху и противники его варианта преобразований.