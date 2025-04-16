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Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

Пожилые люди, которые регулярно пользуются цифровыми технологиями, реже сталкиваются с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бейлора и Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине.

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Комментарии
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ОП
Олег Поветьев
Вы дереву обьясните что грязный воздух полезней!
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