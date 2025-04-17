В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники

Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.