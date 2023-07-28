Ваше письмо очень важно для нас

В письме господина Гутерриша Путину излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей.
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