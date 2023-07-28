Театр абсурда

8 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    Потому, что режим Сталина преследовал врагов и выносил приговор по решению суда. Это документально зафиксировано и ск..."Сталинская эпоха...
  • Василий Топчий
    В 90 годы погибло в 1,5 раза больше народа, чем в 37, так почему "кровавый тиран" Сталин, а не Ельцин? Как было подс..."Сталинская эпоха...
  • Сергей К
    А чем перестройшики 90-х то лучше? Они повторили развал Российской империи, хуже чем в 1917. Даже без войны - и блям...."Сталинская эпоха...

Ваше письмо очень важно для нас

Ваше письмо очень важно для нас

В письме господина Гутерриша Путину излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх