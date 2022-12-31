Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Андрей Мартемьянов: «Напряженный матч с «Автомобилистом». По буллитам «Сибирь» традиционно выиграла»

Главный тренер «Сибири» подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:0 Б). «Очень напряженный матч, был приличный накал, никто не хотел уступать.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх