Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Высокогорную дорогу Гросглокнер в Австрии можно смело назвать самой привлекательной трассой Европы. Фотограф Миколай Господарек (Mikolaj Gospodarek) уже 8 лет ежегодно путешествует по этой трассе, чтобы сфотографировать её в разные времена года.