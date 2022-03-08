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Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Гросглокнер — самая красивая высокогорная дорога Европы

Высокогорную дорогу Гросглокнер в Австрии можно смело назвать самой привлекательной трассой Европы. Фотограф Миколай Господарек (Mikolaj Gospodarek) уже 8 лет ежегодно путешествует по этой трассе, чтобы сфотографировать её в разные времена года.

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