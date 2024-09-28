Ещё одно страшное оружие украинцев

Без шуток. Оно страшное и весьма эффективное. И действует прямо сейчас в круглосуточном режиме. На днях Ростислав Владимирович Ищенко написал статью «Секретное оружие Украины» про предательство как национальную идею так называемых украинцев и предмет их нескончаемой гордости.