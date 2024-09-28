Ещё одно страшное оружие украинцев

Без шуток. Оно страшное и весьма эффективное. И действует прямо сейчас в круглосуточном режиме. На днях Ростислав Владимирович Ищенко написал статью «Секретное оружие Украины» про предательство как национальную идею так называемых украинцев и предмет их нескончаемой гордости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии