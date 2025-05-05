По мнению военного эксперта и экс-разведчика Александра Артамонова, страны Североатлантического альянса, ведомые США, рассчитывали ввести Россию в заблуждение с помощью очередного перемирия в украинском конфликте.
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