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Путин не раскрыл информацию о возможных ударах по британским заводам

Вопрос о возможных ударах по британским предприятиям Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке, посвящённой итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, получил вопрос о возможных ударах российских военных по предприятиям в Великобритании, где производят вооружения для украинской армии.

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