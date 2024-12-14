Назван способ определить риск деменции по внешности

По словам врача, люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены когнитивным расстройствам Врач-невролог и гериатр Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, установивших связь между быстрым старением лица и риском деменции.
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