В Минске открылась выставка, посвященная смоленской княгине Тенишевой

Подобная экспозиция представлена в Минске впервые В столице Республики Беларусь, на площадке Русского дома, открылась выставка «Тенишевские традиции русского рукоделия», сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правления благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых Ирины Кени.
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