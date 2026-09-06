Патриарх Кирилл: начала устанавливаться традиция общемосковского крестного хода

Традиция совершать общемосковский крестный ход начала устанавливаться в столице. Об этом 6 сентября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественного шествия от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря в день празднования Собора Московских святых.