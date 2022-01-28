Илон Маск поддержал «Конвой за свободу» от вакцинации дальнобойщиков Канады

Поддержку «Конвою свободы», который на этой неделе отправился из провинции Британской Колумбии и должен прибыть в столицу Канады Оттаву в выходные, выразил 27 января генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск на своей странице в Twitter.
Поддержку «Конвою свободы», который на этой неделе отправился из провинции Британской Колумбии и должен прибыть в столицу Канады Оттаву в выходные, выразил 27 января генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск на своей странице в Twitter.
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