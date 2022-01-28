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Илон Маск поддержал «Конвой за свободу» от вакцинации дальнобойщиков Канады

Илон Маск поддержал «Конвой за свободу» от вакцинации дальнобойщиков Канады

Поддержку «Конвою свободы», который на этой неделе отправился из провинции Британской Колумбии и должен прибыть в столицу Канады Оттаву в выходные, выразил 27 января генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск на своей странице в Twitter.

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