Два месяца на вражеской территории: русские разведчики провели уникальную операцию под Покровском

Группа бойцов, работая скрытно в тылу ВСУ, передавала важнейшие сведения о противнике.На протяжении двух месяцев русская группа разведгруппа действовала в глубоком тылу украинской армии на Покровском направлении.
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