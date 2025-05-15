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Два месяца на вражеской территории: русские разведчики провели уникальную операцию под Покровском

Два месяца на вражеской территории: русские разведчики провели уникальную операцию под Покровском

Группа бойцов, работая скрытно в тылу ВСУ, передавала важнейшие сведения о противнике.На протяжении двух месяцев русская группа разведгруппа действовала в глубоком тылу украинской армии на Покровском направлении.

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