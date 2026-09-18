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Тульские новости

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Закрылись избирательные участки Тульской области в первый день голосования

Закрылись избирательные участки Тульской области в первый день голосования

В течение трех дней жители региона выберут депутатов Госдумы, облдумы и муниципальных образований. Голосование продлится 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

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