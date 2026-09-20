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Царьград

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Царица Елена помогла найти крест Господень в IV веке

Царица Елена помогла найти крест Господень в IV веке

В IV веке царица Елена, мать императора Константина Великого, помогла в Иерусалиме найти крест, на котором был распят Иисус Христос, что стало основой церковного праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

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