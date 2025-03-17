Спекулянты авторынка просят денег у государства

александр петров

Я вот понять не могу. С какого такого перепуга, государство должно оказывать помощь авто киллерам?? Робяты. Это же "бизьнес" так сказать. И ни чего лишнего!! Драть с потребителя последние штаны и загонять его в кредитное ярмо, Вы мастера. Вот в свое время хотел поменять лобовое стекло. Обратился к киллерам. Объявили сумму в 45 штук!! Нашел компанию которая поставляет лобовые сткла и устанавливает их. В результате лобовое стекло "Пилкингтон" с полным обогревом и установкой обошлось в 20 тыр!! Нормально да?! Драть две с лишним цены!!! А теперь видишь ли ВВП дай деньгав? Нет уж. Померла так померла. 150 тысяч лишатся работы?? Та я Вас умоляю. Это сколько же можно дворников из средней Азии поменять на Россиян!!!! На стройках не хватает рабочих рук к тому же!!