Не только о футболе

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Друзья, не воспринимайте серьезно комментарии или кричалки людей, которые не жили в условиях войны, они кричат из сво...«Реал» вылетел из...
  • Лена Мисько
    ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [04.02.2022 22:34] Интересные впечатления про мини-футбол, когда сверяешься с ожиданиями и знаниями ...«Реал» вылетел из...
  • Лена Мисько
    Александра Степанова и Иван Букин вылетят на Олимпийские игры в Пекин 6 февраля. "Мой сын сейчас занимается по индив...СНОВА БЕЗ ФЛАГА И...

СНОВА БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА? ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛИ ОТ РОССИИ? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ-2022 В ПЕКИНЕ

СНОВА БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА? ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛИ ОТ РОССИИ? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ-2022 В ПЕКИНЕ

На зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних в Токио.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх