СНОВА БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА? ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛИ ОТ РОССИИ? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ-2022 В ПЕКИНЕ

На зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних в Токио.
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