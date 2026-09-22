Андрей Смирнов из Владимира победил в конкурсе «Народный участковый»

Владимирский участковый Андрей Смирнов победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый — 2026», набрав более 2 000 голосов в онлайн-голосовании на сайте УМВД, и представит область на федеральном этапе.
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