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В Орегоне при обрушении эстакадного моста в реку упал вагон с карбамидом

В Орегоне при обрушении эстакадного моста в реку упал вагон с карбамидом

В штате Орегон 4 января рухнул эстакадный мост. В момент ЧП по нему двигался грузовой поезд. Один из вагонов, в котором находился карбамид, упал в реку, сообщил местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR).

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