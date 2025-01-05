В Орегоне при обрушении эстакадного моста в реку упал вагон с карбамидом

В штате Орегон 4 января рухнул эстакадный мост. В момент ЧП по нему двигался грузовой поезд. Один из вагонов, в котором находился карбамид, упал в реку, сообщил местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии