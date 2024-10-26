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Царьград

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Подмосковье встанет на лыжи в конце ноября

Подмосковье встанет на лыжи в конце ноября

По прогнозам, горные парки Московской области начнут работу через месяц-полтора.Горнолыжные курорты Подмосковья, ориентируясь на даты открытия сезона в прошлом году, объявили, что готовы запустить работу с конца ноября - начала декабря 2024 года.

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