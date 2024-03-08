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Технология запуска термоядерной реакции с помощью кварцевого снаряда прошл...

Технология запуска термоядерной реакции с помощью кварцевого снаряда прошл...

Технология запуска термоядерной реакции с помощью кварцевого снаряда прошла испытания на запредельном давленииБританская компания First Light Fusion стала первым коммерческим клиентом, получившим допуск для экспериментов на установке Z Machine в Сандийских национальных лабораториях (SNL).

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