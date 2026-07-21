Мерц: ФРГ планирует нарастить поставки энергоносителей из Азербайджана

Германия хочет договориться с Азербайджаном об увеличении поставок энергоносителей. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, трансляция велась на немецком телеканале Phoenix.