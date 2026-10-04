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Строительство 21 века

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Осенний марафон на участке: от кальция и сидератов до укрытия роз и посадки чеснока

Осенний марафон на участке: от кальция и сидератов до укрытия роз и посадки чеснока

Осень на даче — это не только сбор последних плодов и наведение порядка. В этот период закладывается фундамент будущего сезона, и от того, насколько грамотно будут проведены подготовительные работы, напрямую зависит здоровье сада и огорода в следующем году.

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