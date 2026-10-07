В Англии клопами парализовано движение поездов

Поезда, которыми управляет британский пассажирский оператор Southeastern, были исключены из расписаний перевозок после того, как в вагонах обнаружили насекомых.
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