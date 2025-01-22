Пропавший без вести мобилизованный Малой два месяца добирался к своим

Пропавший без вести российский мобилизованный военнослужащий из Башкирии с позывным Малой вынужден был два месяца добираться к своим, прикрываясь телами погибших украинских боевиков, чтобы обмануть fpv-дроны противника.
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