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«Это олигархи тебе рассказали?»: протоиерей Ткачёв вызвал вопросы у россиян, назвав богатую жизнь «проклятой»

«Это олигархи тебе рассказали?»: протоиерей Ткачёв вызвал вопросы у россиян, назвав богатую жизнь «проклятой»

Телеканал "78" Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне не должны завидовать богатым людям, поскольку большие деньги «отнимают жизнь».

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Комментарии
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Вадим Лебедев
И даже не в жадности.  Просто, с их возможностями они не пропорционально ими пользуются.  Могли бы больше делать для страны, людей, да и вообще больше добра - для всех, а не показушного...  Это большинство и бесит.
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1 м.
Алексей Медведев
А не отправить ли его обратно на родину во лЬвов!!!
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1 м.
М
ММ
Вся власть от бога, смирись народ и плати попам!
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1 м.