«Это олигархи тебе рассказали?»: протоиерей Ткачёв вызвал вопросы у россиян, назвав богатую жизнь «проклятой»

Телеканал "78" Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне не должны завидовать богатым людям, поскольку большие деньги «отнимают жизнь».
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