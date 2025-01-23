В "Дикси" на Корнея Чуковского доберман вцепился в пах мужчине Петербуржец просит полицию привлечь к ответственности владельца агрессивной собаки, напавшей на него в супермаркете.
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В "Дикси" на Корнея Чуковского доберман вцепился в пах мужчине Петербуржец просит полицию привлечь к ответственности владельца агрессивной собаки, напавшей на него в супермаркете.