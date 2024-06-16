Власти Украины накажут участников скандала с русским языком в Одессе

Организаторы бизнес-мероприятия в Одессе, участники которого говорили по-русски и отказались переходить на украинский язык, будут жестко наказаны, заявил Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь 17 июня на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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