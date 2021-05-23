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Малкин: «Буду играть дисциплинированнее в следующем матче с «Айлендерс». Нельзя получать неоправданные удаления»

Малкин: «Буду играть дисциплинированнее в следующем матче с «Айлендерс». Нельзя получать неоправданные удаления»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвел итоги 4-го матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), в котором россиянин заработал 6 минут штрафа — это половина штрафного времени «пингвинов» в этой встрече.

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