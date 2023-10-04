Октябрьские перемены

С 1 октября вступили в силу новые важные законы, которые затронут многих россиян. НУЛЕВОЙ ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ – В ПРОШЛОМ Центробанк обязал банки снова увеличить резервы под ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 10% от стоимости займа.
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