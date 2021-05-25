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Киберэксперты заявили о слежке за пользователями Apple

Киберэксперты заявили о слежке за пользователями Apple

В старых версиях операционной системы MacOS есть уязвимость Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS от Apple может позволить хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца.

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