Илон Маск сделает Twitter платным для ряда пользователей

небольшая плата может быть введена для коммерческих и государственных пользователей.Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, заявил, что для некоторых пользователей сеть может стать платной.
небольшая плата может быть введена для коммерческих и государственных пользователей.Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, заявил, что для некоторых пользователей сеть может стать платной.
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