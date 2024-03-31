70% россиян оказались финансово грамотными

У 70% граждан России высокий или средний уровень финансовой грамотности в настоящее время. В основном таким уровнем грамотности обладают россияне старше 35 лет, с высшим образованием, которые живут в крупных городах и имеют семью.
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