Попытка задержания закончилась массовой потасовкой

Пока несколько полицейских пытаются удержать задержанного, в конфликт вмешивается женщина, после чего ситуация становится ещё более напряжённой: участники начинают толкаться, а сотрудникам приходится одновременно сдерживать сразу нескольких человек.
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