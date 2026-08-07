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Попытка задержания закончилась массовой потасовкой

Попытка задержания закончилась массовой потасовкой

Пока несколько полицейских пытаются удержать задержанного, в конфликт вмешивается женщина, после чего ситуация становится ещё более напряжённой: участники начинают толкаться, а сотрудникам приходится одновременно сдерживать сразу нескольких человек.

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