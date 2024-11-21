У ямальца за пьянство забрали машину

Ямалец получил по суду исправительные работы и лишился машины за то, чтоб любил выпить за рулем. Как Сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, житель Красноселькупского района ЯНАО признан виновным по ч.
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