Супруги из Северодвинска перевели мошенникам четыре миллиона рублей

Накануне в полицию горда корабелов обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистовНакануне в полицию горда корабелов обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистовМошенник, связавшись с женщиной через анонимный мессенджер, представился сотрудником компании — оператора сотовой связи.
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