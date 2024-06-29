Супруги из Северодвинска перевели мошенникам четыре миллиона рублей

Накануне в полицию горда корабелов обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистовНакануне в полицию горда корабелов обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистовМошенник, связавшись с женщиной через анонимный мессенджер, представился сотрудником компании — оператора сотовой связи.