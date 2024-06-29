Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Супруги из Северодвинска перевели мошенникам четыре миллиона рублей

Накануне в полицию горда корабелов обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистовНакануне в полицию горда корабелов обратилась 57-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистовМошенник, связавшись с женщиной через анонимный мессенджер, представился сотрудником компании — оператора сотовой связи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх