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Мигрант, убивший ветерана СВО в Челябинской области, нанял сразу трёх адвокатов

Мигрант, убивший ветерана СВО в Челябинской области, нанял сразу трёх адвокатов

Отец двух малолетних детей, боец, побывавший во всех современных горячих точках, погиб от рук пьяного 19-летнего бойца ММА, сына мигрантов из средней Азии.

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Комментарии
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Александр Котов
Мигрантов надо казнить за любые проступки, лучше всего вешать на столбах.
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Почему-то до сих пор, если преступление совершил мигрант, то это смягчающее обстоятельство для преступника. Категорически НЕТ, это ОТЯГОЩАЮЩЕЕ обстоятельство, этому иностранному негодяю было авансом предоставлено доверие, которое он растоптал. Никаких смягчающих обстоятельств, в принципе.
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23 час.
СФ
Сергей Фролов
Злые как собаки и мозгов столько же.
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17 час.

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