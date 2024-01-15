Мигрант, убивший ветерана СВО в Челябинской области, нанял сразу трёх адвокатов

Мигрантов надо казнить за любые проступки, лучше всего вешать на столбах.

АС

Александр Сысоев

Почему-то до сих пор, если преступление совершил мигрант, то это смягчающее обстоятельство для преступника. Категорически НЕТ, это ОТЯГОЩАЮЩЕЕ обстоятельство, этому иностранному негодяю было авансом предоставлено доверие, которое он растоптал. Никаких смягчающих обстоятельств, в принципе.