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«Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно»

«Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно»

Россия после выхода из Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) всё равно остается активным участником на международной арене в этой сфере, сообщил «Известиям» глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

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