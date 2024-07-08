«Мысли вернуться в Совет Европы просто не возникает, это невозможно»

Россия после выхода из Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) всё равно остается активным участником на международной арене в этой сфере, сообщил «Известиям» глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.