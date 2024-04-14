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  • Леонид Никулин
    молодец Таня!!! все верно .. прежде чем смеяться над противником -надо самим научиться прислушиваться и анализировать...Британское издани...
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Остин после атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Тегераном

Остин после атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Тегераном

Соединенные Штаты не ищут конфликта с Исламской Республикой Иран. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, после атаки Тегерана на Израиль выступил руководитель американского министерства обороны Ллойд Остин.

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