Остин после атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Тегераном

Соединенные Штаты не ищут конфликта с Исламской Республикой Иран. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, после атаки Тегерана на Израиль выступил руководитель американского министерства обороны Ллойд Остин.
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