Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при выполнении боевых задач в приграничных районах Курской области уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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