«Шаг на пути к ошеломляющей перезагрузке»: американские СМИ — о переговорах США и России в Эр-Рияде

В Соединённых Штатах средства массовой информации по-разному оценили диалог Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде, но многие из них сошлись во мнении, что стороны сделали шаг на пути к перезагрузке двусторонних отношений.
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