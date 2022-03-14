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РЖД поймают нарушителей ПДД стоп-кадром. Железнодорожные переезды на юге России оснастят камерами видеонаблюдения

РЖД поймают нарушителей ПДД стоп-кадром. Железнодорожные переезды на юге России оснастят камерами видеонаблюдения

Железнодорожные переезды на Кубани начали оборудовать камерами видеонаблюдения. Делается это для того, чтобы сократить количество нарушений на дороге, которые совершают автовладельцы, выезжающие на пути на красный свет.

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