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Царьград

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Пожар на одном из крупнейших НПЗ Казахстана: Над Атырау поднялись клубы дыма

Пожар на одном из крупнейших НПЗ Казахстана: Над Атырау поднялись клубы дыма

Над Атырау поднялись густые клубы дыма: пожар произошёл на одном из крупнейших НПЗ Казахстана. Что известно о ЧП?В Атырау 25 августа произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, который входит в число крупнейших предприятий отрасли в Казахстане.

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