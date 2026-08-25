Пожар на одном из крупнейших НПЗ Казахстана: Над Атырау поднялись клубы дыма

Над Атырау поднялись густые клубы дыма: пожар произошёл на одном из крупнейших НПЗ Казахстана. Что известно о ЧП?В Атырау 25 августа произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, который входит в число крупнейших предприятий отрасли в Казахстане.